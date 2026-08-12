Узкая всасывающая насадка для WV 6
Идеально для окон с переплетом шириной 170 мм: узкая всасывающая насадка для стеклоочистителя WV 6 для узких оконных поверхностей.
Если более крупные всасывающие насадки слишком велики для очистки окон, на помощь приходит узкая всасывающая насадка для WV 6. Благодаря ширине 170 мм насадка эффективно и надежно очищает окна с переплетом или другие оконные поверхности малого размера.
Особенности и преимущества
Длинная силиконовая стяжка
- Длинная силиконовая стяжка делает оконный пылесос еще более гибким и позволяет выполнять очистку окна по всей длине вплоть до пола за один проход.
Узкая форма
- Подходит для поверхностей малого размера.
Удобная замена
- Всасывающие насадки легко заменимы.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,15
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|172 x 98 x 41
Области применения
- Решетчатые окна
- Гладкие поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка