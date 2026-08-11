Узкая всасывающая насадка для WV 6
Идеально подходит для решетчатых окон и других небольших оконных поверхностей: узкая всасывающая насадка для WV 6 шириной 170 мм.
Узкая всасывающая насадка WV 6 шириной 170 мм хорошо подходит для очистки решетчатых окон и других небольших оконных поверхностей, которые без дополнительных усилий не могут быть очищены большими всасывающими насадками.
Особенности и преимущества
Стяжка Xtra!Flex®
- Силиконовая стяжка Xtra!Flex® с инновационной технологией делает чистку еще более универсальной – идеально для использования вблизи пола и кромок.
- Длинная силиконовая стяжка выполняет очистку за один проход, делая тем самым аккумуляторный оконный пылесос еще более гибким.
Узкая форма
Удобная замена
- Всасывающие насадки легко заменимы.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,155
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|172 x 98 x 41
Области применения
- Решетчатые окна
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Душевая кабина / ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Конденсат
- Солнечные батареи / Балконные электростанции