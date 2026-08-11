Узкая всасывающая насадка для WV 6

Идеально подходит для решетчатых окон и других небольших оконных поверхностей: узкая всасывающая насадка для WV 6 шириной 170 мм.

Узкая всасывающая насадка WV 6 шириной 170 мм хорошо подходит для очистки решетчатых окон и других небольших оконных поверхностей, которые без дополнительных усилий не могут быть очищены большими всасывающими насадками.

Особенности и преимущества
Стяжка Xtra!Flex®
  • Силиконовая стяжка Xtra!Flex® с инновационной технологией делает чистку еще более универсальной – идеально для использования вблизи пола и кромок.
  • Длинная силиконовая стяжка выполняет очистку за один проход, делая тем самым аккумуляторный оконный пылесос еще более гибким.
Узкая форма
Удобная замена
  • Всасывающие насадки легко заменимы.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Белый
Вес (кг) 0,12
Вес (с упаковкой) (кг) 0,155
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 172 x 98 x 41
Совместимая техника
Области применения
  • Решетчатые окна
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Душевая кабина / ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Конденсат
  • Солнечные батареи / Балконные электростанции
Принадлежности