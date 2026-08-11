Входной фильтр для насосов, большой
Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)
Предварительный фильтр насоса подходит для всех распространенных садовых насосов с резьбой G1 (33,3 мм), особенно для устройств без встроенных фильтров, с расходом до 6000 л/ч. Предварительный фильтр эффективно защищает насос от крупных частиц грязи или песка, что увеличивает срок его службы. Допускает промывку. Размер ячейки фильтра тонкой очистки составляет 250 мкм (0,25 мм). Аксессуары PerfectConnect обеспечивают исключительно простую сборку и высокую надежность уплотнения, что гарантирует бесперебойную работу насоса.
Особенности и преимущества
Съемный фильтр
- Фильтр можно чистить под проточной водой, а это означает, что его можно использовать снова и снова.
Предварительный фильтр насоса, большой
- Для насосов с расходом воды до 6000 л / ч.
Фильтр предварительной очистки
- Для дополнительной защиты насоса от крупных частиц грязи или песка.
Спецификации
Технические характеристики
|Размеры
|Размер ячейки до 6000 л / ч: 250 мкм (0,25 мм)
|Давление (бар)
|8
|Размер ячейки (мм)
|0,25
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,132
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,32
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 220 x 316
Оснащение
- Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Совместимая техника
Области применения
- Обеспечивает защиту погружного насоса от попадания крупных частиц грязи