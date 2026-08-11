Предварительный фильтр насоса подходит для всех распространенных садовых насосов с резьбой G1 (33,3 мм), особенно для устройств без встроенных фильтров, с расходом до 6000 л/ч. Предварительный фильтр эффективно защищает насос от крупных частиц грязи или песка, что увеличивает срок его службы. Допускает промывку. Размер ячейки фильтра тонкой очистки составляет 250 мкм (0,25 мм). Аксессуары PerfectConnect обеспечивают исключительно простую сборку и высокую надежность уплотнения, что гарантирует бесперебойную работу насоса.