Предварительный фильтр для насоса малый, удаляет крупные частицы грязи и песок в обычных садовых насосах и домашних насосах, что также увеличивает срок службы устройств. Предварительный фильтр особенно подходит для устройств без встроенных фильтров, с расходом до 4000 л / ч и оснащенных соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Фильтрующая вставка может быть легко удалена для легкой очистки. Размер ячейки фильтра тонкой очистки составляет 250 мкм (0,25 мм). Аксессуары PerfectConnect обеспечивают исключительно простую сборку и высокую надежность уплотнения, что гарантирует бесперебойную работу насоса.