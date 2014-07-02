Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.
Особенности и преимущества
Обратный клапан
- Обратный клапан предоствращает отток воды из всасывающего шланга, что сокращает время забора воды при повторном включении насоса
Для присоединения к всасывающему шлангу
- Для индивидуального подключения как всасывающая гарнитура
Спецификации
Технические характеристики
|Размеры
|Подходит для 3/4'' шлангов
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,077
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,097
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 146 x 40
Совместимая техника
Области применения
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема