Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.

В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Особенности и преимущества
Металл/пластик
  • Надежные материалы для долгого срока службы.
Обратный клапан
  • Обратный клапан предоствращает отток воды из всасывающего шланга, что сокращает время забора воды при повторном включении насоса
Для присоединения к всасывающему шлангу
  • Для индивидуального подключения как всасывающая гарнитура
Набор
  • Подходят для 3/4" и 1" шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,257
Вес (с упаковкой) (кг) 0,277
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 47 x 140 x 47
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема