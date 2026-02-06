VP 135
Особенности и преимущества
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,165
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,235
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|449 x 43 x 43
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Изгороди
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.