VP 180 K7

Особенности и преимущества
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Нанесение моющего средства без струйной трубки непосредственно через пистолет
  • Мощная и эффективная очистка
Совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 6 и K 7
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,207
Вес (с упаковкой) (кг) 0,259
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 449 x 43 x 43
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Области применения
  • Транспортные средства
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Фасады небольших домов
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дорожки вокруг дома
  • Изгороди
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.