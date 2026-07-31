Вращающаяся муфта

Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение EASY!Lock. С защитной оболочкой.

Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,205
Совместимая техника