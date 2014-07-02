Вращающаяся щетка с шарниром WB 100
Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.
Для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных). С заменяемой вращающейся насадкой, щетина которой не повреждает очищаемые поверхности, рукояткой с плавно регулируемым шарниром (180°) для удобной очистки труднодоступных мест, плавной регулировкой частоты вращения и расхода чистящего средства, кольцом для защиты от царапин и накидной гайкой для надежного крепления.
Особенности и преимущества
Применение моющего средства
- Мощная и эффективная очистка
Система дозирования чистящего средства
- Экономный расход моющего средства
Вращающаяся головка щетки
- Деликатная щадящая очистка поверхностей
Рукоятка с шарниром, перемещаемым в секторе 180°
- Легкая очистка труднодоступных мест
Защитное кольцо по периметру
- Не повреждает поверхность
Мягкая щетина, не повреждающая поверхность
- Щадящая и одновременно мощная чистка чувствительных объектов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,591
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,702
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|270 x 155 x 160
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Оранжереи
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Гаражные ворота
- Жалюзи/рольставни
- Защитные сетки
- Подоконники
- Балконные покрытия