Для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных). С заменяемой вращающейся насадкой, щетина которой не повреждает очищаемые поверхности, рукояткой с плавно регулируемым шарниром (180°) для удобной очистки труднодоступных мест, плавной регулировкой частоты вращения и расхода чистящего средства, кольцом для защиты от царапин и накидной гайкой для надежного крепления.