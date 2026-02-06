Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike
Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.
С помощью рычага разблокировки можно легко и быстро заменить инновационную сменную насадку Car & Bike, не соприкасаясь с грязью, а еще, она имеет прозрачный корпус. Благодаря продуманной застежке-липучке тканевая накладка может быть снята со щетки и постирана в стиральной машине при температуре 60 ° C. Щетка для мойки высокого давления с мягкой салфеткой из микрофибры идеально подходит для деликатной чистки автомобилей и мотоциклов. При необходимости моющее средство можно наносить через мойку высокого давления. Насадка WB 120 может похвастаться большей мощностью, чем предыдущие модели - для эффективной и тщательной очистки. Вращающаяся щетка подходит ко всем мойкам высокого давления Kärcher классов от K 2 до K 7. Взаимозаменяемые насадки Universal и Home & Garden, доступные отдельно, подходят для всех гладких поверхностей или специально приспособлены для устойчивых поверхностей исовместимы с и WB 120, и его предшественником, щёткой WB 100.
Особенности и преимущества
Вращающаяся головка щетки
- Деликатная щадящая очистка поверхностей
Быстрая замена щетин благодаря рычагу
- Быстрая и простая замена щётки без контакта с грязью.
Инновационное крепление из микроволокна с застежкой-липучкой
- Первая заменяемая насадка для вращающейся моечной щетки аппарата высокого давления с текстильной накладкой, допускающей стирку.
Особенно бережная уборка
- Идеально подходит для очистки деликатных поверхностей, таких как лакокрасочное покрытие.
Съемный и моющийся
- Машинная стирка до 60 ° C.
Применение моющего средства через аппарат
- Мощная и эффективная очистка
Прозрачный корпус
- Опыт очистки благодаря прозрачной поверхности.
Совместим с адаптером садового шланга
- Более быстрое соединение всех щеток Kärcher с садовым шлангом без использования мойки высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|75% полиэстер, 25% полиамид
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,358
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,503
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|296 x 142 x 140
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
Принадлежности
Запчасти для Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.