Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike

Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.

С помощью рычага разблокировки можно легко и быстро заменить инновационную сменную насадку Car & Bike, не соприкасаясь с грязью, а еще, она имеет прозрачный корпус. Благодаря продуманной застежке-липучке тканевая накладка может быть снята со щетки и постирана в стиральной машине при температуре 60 ° C. Щетка для мойки высокого давления с мягкой салфеткой из микрофибры идеально подходит для деликатной чистки автомобилей и мотоциклов. При необходимости моющее средство можно наносить через мойку высокого давления. Насадка WB 120 может похвастаться большей мощностью, чем предыдущие модели - для эффективной и тщательной очистки. Вращающаяся щетка подходит ко всем мойкам высокого давления Kärcher классов от K 2 до K 7. Взаимозаменяемые насадки Universal и Home & Garden, доступные отдельно, подходят для всех гладких поверхностей или специально приспособлены для устойчивых поверхностей исовместимы с и WB 120, и его предшественником, щёткой WB 100.

Особенности и преимущества
Вращающаяся головка щетки
  • Деликатная щадящая очистка поверхностей
Быстрая замена щетин благодаря рычагу
  • Быстрая и простая замена щётки без контакта с грязью.
Инновационное крепление из микроволокна с застежкой-липучкой
  • Первая заменяемая насадка для вращающейся моечной щетки аппарата высокого давления с текстильной накладкой, допускающей стирку.
Особенно бережная уборка
  • Идеально подходит для очистки деликатных поверхностей, таких как лакокрасочное покрытие.
Съемный и моющийся
  • Машинная стирка до 60 ° C.
Применение моющего средства через аппарат
  • Мощная и эффективная очистка
Прозрачный корпус
  • Опыт очистки благодаря прозрачной поверхности.
Совместим с адаптером садового шланга
  • Более быстрое соединение всех щеток Kärcher с садовым шлангом без использования мойки высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 75% полиэстер, 25% полиамид
Цвет Черный
Вес (кг) 0,358
Вес (с упаковкой) (кг) 0,503
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 296 x 142 x 140

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
Принадлежности
Запчасти для Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
