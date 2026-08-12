Вращающаяся скребковая насадка, которой оснащается электрический скребок для льда EDI 4, позволяет быстро и комфортно очищать автомобильные стекла от наледи. Замена насадки осуществляется быстро и легко, без применения инструментов. Новая скребковая насадка с 5 лезвиями уменьшает шум при работе аппарата на 4 дБ(А) в сравнении с насадкой прежней конструкции.