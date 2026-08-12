Вращающаяся скребковая насадка для EDI 4

Вращающаяся скребковая насадка для электрического скребка для льда EDI 4 снабжена прочными пластмассовыми лезвиями, удаляющими с любых автомобильных стекол даже толстый слой наледи.

Вращающаяся скребковая насадка, которой оснащается электрический скребок для льда EDI 4, позволяет быстро и комфортно очищать автомобильные стекла от наледи. Замена насадки осуществляется быстро и легко, без применения инструментов. Новая скребковая насадка с 5 лезвиями уменьшает шум при работе аппарата на 4 дБ(А) в сравнении с насадкой прежней конструкции.

Особенности и преимущества
Вращающаяся скребковая насадка с прочными пластмассовыми лезвиями
  • Вращающаяся скребковая насадка из ударопрочной пластмассы позволяет быстро и легко удалять с автомобильных стекол даже толстый слой наледи.
Замена насадки без применения инструментов
  • Съемный диск можно быстро и легко заменить без каких-либо инструментов.
Пониженный уровень шума
  • Скребковая насадка новой конструкции значительно (до 4 дБ(А)) уменьшает шум в сравнении с прежней насадкой с 6 лезвиями.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (без аксессуаров) (кг) 0,032
Вес (с упаковкой) (кг) 0,064
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 109 x 109 x 16
Совместимая техника
Области применения
  • Ветровое стекло