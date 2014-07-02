Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Особенности и преимущества
Готовый к использованию вакуумный герметичный спиральный шланг с всасывающим фильтром и обратным клапаном.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 3,5
Диаметр 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 0,848
Вес (с упаковкой) (кг) 0,883
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 415 x 55
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема