Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".

Всасывющий шланг 0,5м, 3/4", с резьбой G1" для подключения с двух сторон. Предназначен для гибкого соединения насоса с трубопроводом.

Готовый к подключению вакуумно-стойкий всасывающий шланг для присоединения насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. Для автоматов бытового водоснабжения и насосов для сада.

Особенности и преимущества
Соденинение от насоса до колодца и к трубам
  • Шланг можно использовать со стороны всасывания, также можно подключать его от насоса к трубам чтобы компенсировать вибрации.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 0,6
Диаметр 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 0,205
Вес (с упаковкой) (кг) 0,231
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 600 x 50 x 50
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема