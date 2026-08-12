Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|2,5
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Версия
|Электропроводный
|Разъем со стороны принадлежности¹⁾
|Защелка 2.0
|Разъем со стороны аппарата²⁾
|Байонетный разъем 2.0
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,674
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,692
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|420 x 370 x 90