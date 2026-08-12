Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0

Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 2,5
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Версия Электропроводный
Разъем со стороны принадлежности¹⁾ Защелка 2.0
Разъем со стороны аппарата²⁾ Байонетный разъем 2.0
Количество (шт.) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,674
Вес (с упаковкой) (кг) 0,692
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 420 x 370 x 90