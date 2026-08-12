Всасывающий шланг DN 35, 4 м
Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|4
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Версия
|Стандарт
|Разъем со стороны принадлежности¹⁾
|Защелка 2.0
|Разъем со стороны аппарата²⁾
|Байонетный разъем 2.0
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,995
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,025
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|470 x 450 x 80
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Запчасти для Всасывающий шланг DN 35, 4 м
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