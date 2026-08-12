Всасывающий шланг DN 35, 4 м

Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 4
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Версия Стандарт
Разъем со стороны принадлежности¹⁾ Защелка 2.0
Разъем со стороны аппарата²⁾ Байонетный разъем 2.0
Количество (шт.) 1
Цвет антрацит
Вес (кг) 0,995
Вес (с упаковкой) (кг) 1,025
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 470 x 450 x 80

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Запчасти для Всасывающий шланг DN 35, 4 м

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