Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки
Всасывающий шланг длиной 2,5 м и номинальным диаметром DN 35 с новыми байонетным замком и защелкой для пылесосов влажной и сухой уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|2,5
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Версия
|Стандарт
|Разъем со стороны принадлежности¹⁾
|Защелка 2.0
|Разъем со стороны аппарата²⁾
|Байонетный разъем 2.0
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,641
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,66
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 380 x 90
Запчасти для Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки
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