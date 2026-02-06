Вторая рукоятка для SE

Эргономичная дополнительная рукоятка – оптимальное дополнение к моющему пылесосу Kärcher SE при чистке ковров больших размеров.

Эргономичная дополнительная рукоятка значительно облегчает чистку моющими пылесосами Kärcher ковровых покрытий больших размеров. Она легко прикрепляется к удлинительной трубке с подводкой воды и позволяет намного легче и точнее перемещать моющую насадку для пола, управляя ею двумя руками. Рукоятка подходит как для правшей, так и для левшей и совместима со всеми моющим пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6.

Особенности и преимущества
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Эргономичная рукоятка, подходящая для правшей и левшей
Удобство работы благодаря управлению обеими руками.
Возможность регулировки рукоятки по высоте
Положение рукоятки подгоняется под комплекцию пользователя.
Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,083
Вес (с упаковкой) (кг) 0,136
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 121 x 66 x 127
