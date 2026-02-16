Легко заменяемый полиэфирный выходной фильтр является идеальным дополнением к предлагаемому Kärcher пылесосу для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium, гарантирующим выпуск из него чистого воздуха. В комплект входят 2 таких фильтра. Для сохранения оптимальной эффективности фильтрации рекомендуется заменять выходной фильтр 1 раз в год.