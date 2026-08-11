Выходной фильтр HEPA для VC 5

После очистки фильтром HEPA (EN 1822: 1998) отработанный воздух становится чище, чем воздух в помещении. Рекомендуется замена раз в год.

Фильтр отработанного воздуха HEPA (EN 1822: 1998) надежно очищает воздух от пыльцы и других микрочастиц, вызывающих аллергию. Очень важно, чтобы воздух на выходе из пылесоса был чище, чем воздух в помещении. Рекомендуется менять данный фильтр один раз в год.

Особенности и преимущества
Подходит для вертикального пылесоса VC 5
Надежно задерживает пыльцу и частицы, вызывающие аллергию
Воздух на выходе чище чем воздух в помещении
Рекомендуется менять фильтр раз в год
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,042
Вес (с упаковкой) (кг) 0,08
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 85 x 75 x 46
Совместимая техника
Области применения
  • Сухой мусор