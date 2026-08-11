Фильтр отработанного воздуха HEPA (EN 1822: 1998) надежно очищает воздух от пыльцы и других микрочастиц, вызывающих аллергию. Очень важно, чтобы воздух на выходе из пылесоса был чище, чем воздух в помещении. Рекомендуется менять данный фильтр один раз в год.