Запасной аккумулятор для VC 6/7 Cordless

Для тщательной и продолжительной уборки: этот запасной аккумулятор, подходящий к любым моделям беспроводных пылесосов серий VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax и VC 7 Signature Line, продлевает время их непрерывной работы на 50 минут.

Мощный запасной литий-ионный аккумулятор для любых моделей пылесосов VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax и VC 7 Signature Line позволяет без промежуточного подзаряда продлить время их работы (максимум на 50 минут). После исчерпания заряда установленный в аппарат аккумулятор легко и быстро разблокируется нажатием двух кнопок, снимается и заменяется запасным заряженным аккумулятором для немедленного продолжения уборки. Информация о текущем состоянии аккумулятора отображается на 3-ступенчатом светодиодном дисплее. Запасной аккумулятор можно заряжать отдельно от аппарата, что дополнительно сокращает перерывы в работе.

Особенности и преимущества
3-ступенчатый светодиодный индикатор наглядно отображает текущее состояние заряда аккумулятора.
Возможность заряда аккумуляторов отдельно от аппарата.
Мощный литий-ионный аккумуляторный элемент
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,495
Вес (с упаковкой) (кг) 0,62
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 149 x 83 x 49
