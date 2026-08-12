Запасной нейлоновый щеточный ремень для WRE
Запасной нейлоновый щеточный ремень подходит к предлагаемым Kärcher эргономичным удалителям сорняков WRE 18-55 и WRE 4 Battery.
Заросшие сорняками садовые дорожки и площадки из брусчатки портят вид и создают впечатление запущенности, поэтому важно найти способ быстро и легко избавиться от нежелательной растительности. Идеальным решением станут удалители сорняков Kärcher WRE 4 Battery и WRE 18-55. Они обеспечивают эффективность благодаря мощному электродвигателю, высокой частоте вращения щеточной головки и инновационному нейлоновому щеточному ремню, который бережно очищает поверхность, не повреждая ее. Износ щеточного ремня не станет проблемой, ведь его можно заменить быстро и без использования инструментов. После этого вы сразу сможете продолжить борьбу с сухим мхом и сорняками, работая в удобной вертикальной позе и достигая безупречного результата.
Особенности и преимущества
Высокоэффективная нейлоновая щетина
Замена щетки без применения инструментов
- Для легкой замены изношенных щетинок
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,046
|Количество (шт.)
|3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,212
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|315 x 75 x 18
Области применения
- Мох
- Сорняки