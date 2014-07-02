Запасные сопла для T-Racer
Для легкой замены сопел в насадках Т-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов К6 и К7 (T 300, T 400).
Особенности и преимущества
Запасное сопло
- Легкая и простая замена сопел
- Очень прочный и высококачественный.
Высокое давление - плоская струя
- Равномерная очистка и удаление стойких загрязнений
- Идеально подходит для очистки больших поверхностей
Легкая очистка благодаря высокому давлению
- Мощная и эффективная очистка
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,024
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|90 x 125 x 30