Зарядная станция и сменный аккумулятор для WV 5

Набор состоящий из зарядной станции и аккумуляторной батареи, которая подходит к аккумуляторному оконному пылесосу WV 5

Набор состоит из зарядной станции, запасного аккумулятора для оконного пылесоса WV 5. Запасной аккумулятор и сам стеклоочиститель могут заряжаться на данной станции.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная батарея для замены, очистка без остановок
Удобный зарядник
Удобное хранение
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Цвет Черный
Вес (кг) 0,275
Вес (с упаковкой) (кг) 0,365
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 200 x 132 x 50