Зарядная станция WV 5
Зарядная станция для аккумулятора оконного пылесоса WV 5
Современная зарядная станция для оконного пылесоса WV 5 может использоваться как для зарядки аккумулятора отдельно, так и для подзарядки самого оконного пылесоса.
Особенности и преимущества
Привлекательный дизайн
- Благодаря современному дизайну зарядная станция вписывается в интерьер
Удобный зарядник
- Если на станции находятся и сам аппарат, и аккумулятор, то сначала заряжается аппарат, а затем сменный аккумулятор, без дополнительных переключений.
Отсек для хранения кабеля
- Шнур питания хранится внутри зарядной станции в специальном отсеке
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,205
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,495
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 132 x 50