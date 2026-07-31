Защитная деталь TR только для замены

Резьбовой разъем для сопла. Для сопел высокого давления и мощных сопел.

Резьбовой разъем для сопла. Для сопел высокого давления и мощных сопел.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,082
Совместимая техника