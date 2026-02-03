Для целенаправленного полива в соответствии с вашими требованиями: новый таймер воды WT 4 особенно прост в программировании. Благодаря съемному блоку управления, маршрутизатору и наглядной панели управления программирование выполняется легко и без усилий. Максимальная продолжительность полива - 120 минут. Каждый сеанс полива начинается и останавливается автоматически и точно в заданное время. Переходник и предварительный фильтр входят в комплект, необходимая 9-вольтовая батарейка в комплект не входит.