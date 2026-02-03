Герметизирующие хомуты являются частью системы орошения Kärcher Rain System®. Они в два счета устанавливаются в любом месте системного шланга Kärcher Rain System® и надежно закрывают неиспользуемые отверстия в шланге – благодаря обрезиненной поверхности и штырьку на внутренней стороне. Монтаж осуществляется быстро, легко и без специального инструмента. Для этого штырек вставляется в соответствующее отверстие в шланге и хомут закрывается. Отверстие надежно герметизируется, и шланг может использоваться дальше без расходования лишней воды. В высшей степени эффективная система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок и сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.