Компактная автоматическая катушка CR 7.220
Катушка для шланга Premium CR 7.220 Automatic с автоматическим втягиванием и легким вытягиванием шланга. Функция поворота в диапазоне от 0° до 180°, регулируемый фиксатор при повороте, компактный настенный держатель.
Благодаря компактной катушке для шланга Premium CR 7.220 Automatic, шланги быстро и легко сматываются и не путаются. Сматывание шланга происходит автоматически и абсолютно равномерно. Кроме этого, автоматическая система сматывания шланга оснащена встроенным тормозом для шланга, позволяющим контролировать процесс сматывания. Плоский настенный держатель и небольшие размеры обеспечивают компактное хранение катушки. А практичный угловой фиксатор позволяет индивидуально регулировать угол поворота в диапазоне от 0° до 180°. Для эффективной защиты стен и окружающих предметов.
Особенности и преимущества
С высококачественным шлангом 1/2", без содержания фталатов (< 0,1 %) длиной 20 м (плюс 2 м)
Распылитель
1 коннектор
1 коннектор с аквастопом
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Удобное хранение аксессуаров
Готов к использованию
Спецификации
Технические характеристики
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|10,771
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,85
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 506 x 420
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Области применения
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
Запчасти для Компактная автоматическая катушка CR 7.220
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.