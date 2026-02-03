Новый садовый шланг Karcher Performance Plus диаметром 3/4 ", и длиной 50 метров, прочный, и чрезвычайно устойчивый к перегибам: благодаря этим характеристикам особенно удобен при поливе средних и больших по площади садов. Этот шланг был изготовлен из высококачественного многослойного материала и с улучшенными свойствами, благодаря чему обеспечивает постоянный поток воды. Устойчивый к атмосферным воздействиям наружный слой с защитой от ультрафиолета, способствует защите материала от атмосферного влияния, а непрозрачный промежуточный слой гарантирует, что в шланге не образуются водоросли. Кроме того, экологичный садовый шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца - поэтому он абсолютно безвреден для здоровья. Он так же обладает высокой термостойкостью: от -20 до +60 ° C. Выдерживает давление до 30 бар.