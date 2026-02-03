Абсолютно образцовый полив: с высококачественным садовым шлангом Performance Plus 5/8" длиной 25 м, идеально подходящим для полива небольших и средних садов и других участков. Выполнен из высококачественных многослойных текстильных материалов, приятных на ощупь: Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению наружный слой защищает материал, а светонепроницаемый промежуточный слой препятствует образованию водорослей внутри шланга. Кроме этого, шланг лучше лежит в руке и отличается невероятной прочностью, гибкостью и стойкостью к изломам – для стабильного расхода воды. Даже экстремальные температуры – от −20 до +60 °C – не причинят ему никакого вреда. Выдерживает давление до 40 бар. С точки зрения безопасности для здоровья этот экологичный шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца также не внушает сомнений. Именно поэтому наша гарантия на него составляет 15 лет.