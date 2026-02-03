Шланг PrimoFlex 5/8 - 50м
Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.
Высококачественный шланг PrimoFlex® диаметром 5/8" и длиной 50 м идеально подходит для полива небольших и больших садов и других участков. Трехслойный садовый шланг в прочной текстильной оплетке не содержит фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца и поэтому абсолютно безопасен для здоровья. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению наружный слой защищает материал, а светонепроницаемый промежуточный слой препятствует образованию водорослей внутри шланга. Выдерживает давление до 24 бар. Также шланг отличается высокой термостойкостью от –20 до 65 °C. Именно поэтому наша гарантия на него составляет 12 лет. Садовые шланги Kärcher из линейки для полива демонстрируют высочайшую гибкость, прочность и стойкость к изломам. Преимущества как на ладони: простое обращение и долгий срок службы. Потому что полив с Kärcher – это всегда полив «с головой».
Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
- Гарантированная стойкость
3 слоя
- Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 24 бар
- Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
- Гарантированная надежность
Не содержит кадмия, бария и свинца
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Гарантия надежности и долгого срока службы.
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- Гарантированная надежность
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|5/8″
|Длина шланга (м)
|50
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|7,37
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,415
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|370 x 370 x 195
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента