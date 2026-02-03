Адаптер для крана без резьбы
Адаптер для круглых кранов без резьбы специально создан, чтобы можно было подключать его к кранам без использования специального оборудования.
Прочный нерезьбовой штуцер предназначен для подсоединения шлангов с коннекторами к водопроводным кранам без резьбы. Переходник подходит для соединений с наружным диаметром от 15 до 20 мм. Монтаж осуществляется без использования специального инструмента путем затягивания барашкового винта на шланговом хомуте из нержавеющей стали. Совместим со всеми системами стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Для круглых кранов без резьбы
- Для универсального использования
Переходник
- Удобное соединение с кранами с внешним диаметром от 15 до 20 мм
Резьбовое соединение из нержавеющей стали
- Легкая установка без специальных инструментов
Клик-система
- Совместим со всеми системами стыкового соединения, представленными на рынке.
Спецификации
Технические характеристики
|Наружный диаметр (мм)
|15 / 20
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,039
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,052
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|62 x 58 x 50
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Области применения
- Полив сада
- Для очистки садовой мебели и инструмента