Подключение и отключение стало простым как никогда: Коннектор Kärcher имеет эргономичный дизайн и удобные углубленные ручки, обеспечивающие максимальный комфорт в использовании. Коннектор совместим со шлангами диаметром 1/2″ и 5/8″, а также со всеми доступными системами быстрого соединения.