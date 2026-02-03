Двухсторонний коннектор для соединения двух шлангов. Этот высококачественный универсальный коннектор подходит для всех стандартных садовых шлангов, имеет эргономичный дизайн, удобство в использовании. Двухсторонний коннектор совместим с тремя наиболее широко используемых диаметрами шлангов и всеми доступными клик-системами.