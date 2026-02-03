Коннектор быстросъемный латунный с аквастопом для шлангов 1/2. Накладка из мягкого полимера для повышения удобства и долговечности. Новая серия высококачественных латунных соединителей от Kärcher для полупрофессионального использования в саду для всех давлений. Этот премиальный, прочный коннектор имеет исключительную долговечность и пригоден для эксплуатации в сложных условиях. Полив с помощью продукции Kärcher - это интеллектуальный подход к орошению растений!