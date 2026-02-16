Коннектор с "Aqua Stop" 1/2", 5/8
Эргономично спроектированный коннектор 1/2'', 5/8'' Aqua Stop легко подключается без брызг и обеспечивает максимальный комфорт в использовании. Совместим со всеми системами быстрого соединения.
Эргономично спроектированный коннектор с Aqua Stop обеспечивает удобное и безбрызговое подключение и отключение. Удобные углубленные ручки позволяют легко работать с устройством. Коннектор подходит для шлангов диаметром 1/2″ и 5/8″ и совместим со всеми доступными системами быстрого соединения.
Особенности и преимущества
Встроенные ручки и эргономичный дизайн
- Для удобного использования
Аквастоп
- Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Клик-система
- Совместим со всеми системами стыкового соединения, представленными на рынке.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,025
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,026
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|67 x 35 x 35
Области применения
- Полив сада
- Для очистки садовой мебели и инструмента