Благодаря системе стыкового соединения коннектор с внутренней резьбой 3/4'' GHT (11,5 TPI) быстро и легко соединяется со снабженными резьбой шлангами или отсоединяется от них. Функция Aqua Stop автоматически прерывает поток воды при отделении шланга от ее потребителя. Этот коннектор прекрасно подходит для присоединения садового шланга к аппарату высокого давления Kärcher.