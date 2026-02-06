Коннектор с внутренней резьбой и функцией Aqua Stop

Оптимальное решение для присоединения к шлангам с резьбой: коннектор с функцией Aqua Stop и внутренней резьбой 3/4'' GHT (американской).

Благодаря системе стыкового соединения коннектор с внутренней резьбой 3/4'' GHT (11,5 TPI) быстро и легко соединяется со снабженными резьбой шлангами или отсоединяется от них. Функция Aqua Stop автоматически прерывает поток воды при отделении шланга от ее потребителя. Этот коннектор прекрасно подходит для присоединения садового шланга к аппарату высокого давления Kärcher.

Особенности и преимущества
Встроенные ручки и эргономичный дизайн
  • Простота в использовании.
Клик-система
  • Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения.
Аквастоп
  • Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,027
Вес (с упаковкой) (кг) 0,031
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 56 x 43 x 43
Коннектор с внутренней резьбой и функцией Aqua Stop
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.