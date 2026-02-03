Высококачественный 2-канальный распределитель со штуцером для присоединения к крану G3/4 и переходником G1/2 для одновременного полива с помощью двух шлангов. 2-канальный распределитель оснащен двумя штуцерами для подсоединения к крану с двумя независимыми бесступенчатыми регуляторами и характеризуется оптимизированным расходом воды. Он подходит для использования в сочетании с любыми стандартными садовыми шлангами и подкупает надежным качеством, эргономичной конструкцией и простым и комфортным обращением. Накидная гайка с прочной внутренней резьбой гарантирует легкую и удобную фиксацию на водопроводном кране. 2-канальный распределитель совместим с большинством стандартных систем стыкового соединения.