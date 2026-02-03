Штуцер резьбовой G3/4 с переходн. муфтой
Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.
Особенности и преимущества
Очень крепкий
- Гарантированная надежность
Переходник
- Подключается к двум рамерам резьбы
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G3/4 + G1/2
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,014
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,015
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|48 x 33 x 33
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента