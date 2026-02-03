Штуцер с наружной резьбой G3/4 для систем полива
Штуцер с наружной резьбой G3/4. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.
Особенности и преимущества
Клик-система
- Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G3/4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,006
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,016
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|39 x 39 x 30
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для очистки садовой мебели и инструмента