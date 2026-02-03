Штуцер с внутренней резьбой G1. Латунь. Для систем полива
Штуцер латунный с внутренней резьбой G1. Удобен для подключения к насосам с напорной стороны. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.
Особенности и преимущества
Высококачественные соединительные элементы из латуни
- Надежность и долговечность
Удобное резиновое кольцо на захвате
- Для легкого использования и оптимальной фиксации
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|Латунь
|Вес (кг)
|0,055
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,068
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|40 x 43 x 43
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента