Трехсторонний соединитель

Коннектор с тремя выходами для подключения до трех шлангов. Надежное качество и привлекательный дизайн.

Kärcher предлагает полный ассортимент аксессуаров для соединения, разъединения и ремонта поливочных систем. Одним из таких решений является трехходовой соединитель, который позволяет точно соединять три шланга, расширяя возможности системы полива. Этот аксессуар подходит ко всем стандартным садовым шлангам, отличается высоким качеством и эргономичным дизайном, что обеспечивает удобство в использовании. К тому же, трехходовой соединитель Kärcher совместим с тремя самыми распространенными диаметрами шлангов и поддерживает все доступные системы замыкания, что делает его универсальным выбором для ухода за садом.

Особенности и преимущества
Надежный дизайн
  • Гарантированная надежность
Для подключения 3 шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,011
Вес (с упаковкой) (кг) 0,012
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 15 x 65 x 60
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.