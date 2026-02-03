Тройник для соединения шлангов
Тройник для быстросъемного соединения шлангов
Трехсторонний коннектор для соединения двух шлангов. Этот высококачественный универсальный коннектор подходит для всех стандартных садовых шлангов, имеет эргономичный дизайн, удобство в использовании. Трехсторонний коннектор совместим с тремя наиболее широко используемых диаметрами шлангов и всеми доступными клик-системами.
Особенности и преимущества
Надежный дизайн
- Гарантированная надежность
Для подключения 3 шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,011
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,021
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|15 x 65 x 60
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента