Универсальная ремонтная муфта 1/2-5/8-3/4

Универсальная ремонтная муфта 1/2-5/8-3/4. Совместима со всеми распространенными садовыми шлангами. Эргономичная конструкция. Для соединения 2 шлангов или ремонта поврежденного шланга.

Исправные шланги, коннекторы и штуцеры для подсоединения к кранам – основа любой эффективной системы полива. Именно поэтому компания Kärcher предлагает целый спектр принадлежностей для соединения, разъединения и ремонта компонентов систем полива. К ним относится универсальная ремонтная муфта для шлангов. Она подходит для всех ходовых типов садовых шлангов и подкупает эргономичной конструкцией и удобным обращением. Идеальное решение для ремонта или соединения двух кусков шланга. Универсальная ремонтная муфта для шлангов совместима с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов.

Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция
  • Для удобства использования
Может использоваться повсеместно
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Для соединения и ремонта 2 шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 0,041
Вес (с упаковкой) (кг) 0,049
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 65 x 39 x 39
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.