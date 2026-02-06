Аккумуляторный триммер LTR 18-25 Battery Set
Аккумуляторный триммер LTR 18-25 Battery Set, включает в комплект аккумулятор и зарядное устройство. Сверхлегкий, эргономичный, удобный в управлении.
Аккумуляторный триммер LTR 18-25 Battery Set с витой леской обеспечивает точное и аккуратное подравнивание газонной травы. Надежный в эксплуатации и малошумный, он отлично справляется со стрижкой травы в углах, узких местах и вдоль краев газонов, прилегающих к дорожкам или террасам. Автоматическая система подачи лески поддерживает стабильную рабочую ширину, обеспечивая бесперебойную работу. Легкий вес и дополнительная рукоятка делают процесс использования комфортным, снижая нагрузку на руки. В комплект входят аккумулятор и зарядное устройство, что позволяет сразу приступить к работе без необходимости приобретения дополнительных аксессуаров.
Особенности и преимущества
Эффективная система резкиЛеска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Возможность использования ножаПоворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Малый весЛегкий триммер позволяет без переутомления скашивать газонную траву.
Автоматическое удлинение лески
- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Эргономичная рукоятка
- Вторая рукоятка обеспечивает работу в удобной позе, уменьшающей нагрузку на опорно-двигательный аппарат.
Практичный защитный кожух
- Защитный кожух защищает пользователя от разлетающейся в процессе косьбы травы.
- Возможность удобной укладки инструмента на время перерывов в работе благодаря дополнительным опорным точкам.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Оптимальное использование лезвий триммера
- Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Диаметр резки (см)
|25
|Стримерный резак
|Голова триммера
|Расширение потока
|автоматическое
|Геометрия лески триммера
|скрученный
|Диаметр лески (мм)
|1,6
|Регулятор скорости вращения
|Головка тримера
|Частота вращения (об/мин)
|9500
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 300 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 30 (2,5 А·ч)
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|300
|Зарядный ток (A)
|0,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,19
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1184 x 296 x 386
* Край газона
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Оснащение
- Катушка с леской
- Дополнительная рукоятка
- Поворотная головка триммера
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
Принадлежности
Запчасти для LTR 18-25 Battery Set
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.