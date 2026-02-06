Аккумуляторный триммер LTR 18-25 Battery Set с витой леской обеспечивает точное и аккуратное подравнивание газонной травы. Надежный в эксплуатации и малошумный, он отлично справляется со стрижкой травы в углах, узких местах и вдоль краев газонов, прилегающих к дорожкам или террасам. Автоматическая система подачи лески поддерживает стабильную рабочую ширину, обеспечивая бесперебойную работу. Легкий вес и дополнительная рукоятка делают процесс использования комфортным, снижая нагрузку на руки. В комплект входят аккумулятор и зарядное устройство, что позволяет сразу приступить к работе без необходимости приобретения дополнительных аксессуаров.