Концентрат чистящего средства для стекол, 500мл
Идеально подходит для очистки всех гладких водостойких поверхностей без разводов. Удаляет даже стойкие загрязнения, такие как жир, следы насекомых и атмосферные отложения.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,562
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Свойства
- Не оставляет на очищенных поверхностях полос и разводов
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Приятный свежий аромат
- Обладает хорошими смачивающими свойствами
- Можно также использовать вручную
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
- Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
Совместимая техника
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Решетчатые окна
- Зеркала
- Стеклянные столы
- Душевые кабины