Чистящее средство для каменных полов RM 537, 750мл

Средство для каменных полов RM 537 применяется для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня, не оставляя разводов. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 750
Вес (с упаковкой) (кг) 0,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 70 x 250
Свойства
  • Приятный свежий аромат
  • Не оставляет на очищенных поверхностях полос и разводов
  • Эффективная чистка и защита
Чистящее средство для каменных полов RM 537, 750мл
Области применения
  • Керамическая плитка
  • Каменные полы
  • Полы ПВХ
  • Линолеум
  • Покрытия из винила