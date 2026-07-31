Чистящее средство для каменных полов RM 537, 750мл
Средство для каменных полов RM 537 применяется для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня, не оставляя разводов. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|750
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 70 x 250
Свойства
- Приятный свежий аромат
- Не оставляет на очищенных поверхностях полос и разводов
- Эффективная чистка и защита
Области применения
- Керамическая плитка
- Каменные полы
- Полы ПВХ
- Линолеум
- Покрытия из винила