Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534, 500мл
Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного покрытия. Со свежим лимонным ароматом.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (кг)
|0,501
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,585
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Свойства
- 2-в-1 - очистка и уход одновременно
- Матовый блеск
- Не оставляет на очищенных поверхностях полос и разводов
- Эффективное удаление следов ног.
- Придает приятный цитрусовый аромат
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
- Сделано в Германии
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Лакированный паркет
- Ламинат
- Пробковые полы