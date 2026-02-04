Универсальное средство для уборки полов RM 536, 500мл

Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов.С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и лимонным ароматизатором.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 0,583
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 65 x 65 x 210
Свойства
  • Не оставляет на очищенных поверхностях полос и разводов
  • Нет необходимости дополнительной обработки
  • Подходит для всех твердых полов
  • Придает приятный цитрусовый аромат
  • Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
  • Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
  • Сделано в Германии
Области применения
  • Пробковые полы
  • Камень
  • Деревянные полы
  • Покрытия из винила
